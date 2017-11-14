Памятник Столыпину может появиться в Барнауле

Фонд изучения наследия Петра Столыпина намерен инициировать вопрос об установке памятника председателю совета министров Российской империи в Алтайском крае. Об этом со ссылкой на президента столыпинского фонда Павла Пожигайло пишет "КоммерсантЪ".

"Было бы правильно установить памятник в Барнауле, потому что Алтайский край появился благодаря Петру Столыпину. Было выстроено две тысячи населенных пунктов за два года, главный город заселения — это, конечно, Барнаул. У нас денег не так много, на самом деле, мы не очень богатая организация. Но постараемся, может быть, народ поддержит",— резюмировал г-н Пожигайло.

Напомним, в Барнауле в настоящее время установлен памятник переселенцам на Алтай (переселение активно происходило как раз в годы столыпинской аграрной реформы). Официальное наименование композиции, заменившей Ленина на площади Октября, — "Его величеству Крестьянину".

Между тем в последних числах ноября памятник Столыпину планируют открыть в Челябинске. Изготовление и установка монумента обошлись в 30 млн руб. Высота памятника составляет 8,56 м с постаментом, высота бронзовой фигуры — 3,56 м."Фонд вложил 15 млн руб., из которых примерно 2 млн руб. мы собрали от людей из Челябинской области. Еще где-то 15 млн руб. вложил город — в основном в благоустройство. Сама фигура — наш подарок городу. Территория, постамент — эти расходы взял на себя город. Для сравнения, памятник Столыпину в Москве стоил около 100 млн руб.", — рассказал Пожигайло.Читайте также: "Его Величество Крестьянин" просит вспомнить о нем