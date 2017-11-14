Памятник Столыпину может появиться в Барнауле

Фонд изучения наследия Петра Столыпина намерен инициировать вопрос об установке памятника председателю совета министров Российской империи в Алтайском крае. Об этом со ссылкой на президента столыпинского фонда Павла Пожигайло пишет "КоммерсантЪ".
"Было бы правильно установить памятник в Барнауле, потому что Алтайский край появился благодаря Петру Столыпину. Было выстроено две тысячи населенных пунктов за два года, главный город заселения — это, конечно, Барнаул. У нас денег не так много, на самом деле, мы не очень богатая организация. Но постараемся, может быть, народ поддержит",— резюмировал г-н Пожигайло.
Напомним, в Барнауле в настоящее время установлен памятник переселенцам на Алтай (переселение активно происходило как раз в годы столыпинской аграрной реформы). Официальное наименование композиции, заменившей Ленина на площади Октября, — "Его величеству Крестьянину".
Между тем в последних числах ноября памятник Столыпину планируют открыть в Челябинске. Изготовление и установка монумента обошлись в 30 млн руб. Высота памятника составляет 8,56 м с постаментом, высота бронзовой фигуры — 3,56 м."Фонд вложил 15 млн руб., из которых примерно 2 млн руб. мы собрали от людей из Челябинской области. Еще где-то 15 млн руб. вложил город — в основном в благоустройство. Сама фигура — наш подарок городу. Территория, постамент — эти расходы взял на себя город. Для сравнения, памятник Столыпину в Москве стоил около 100 млн руб.", — рассказал Пожигайло.Читайте также: "Его Величество Крестьянин" просит вспомнить о нем
Комментарии
При Столыпине Барнаул был деревней. А стал крупным индустриальным центром при сами знаете ком, вот ему и надо памятник.
А может за одно и Керенскому и Троцкому? Чего такого Столыпин сделал, кроме столыпинских галстуков? Аграрная реформа в чистую провалена! А да, свобода вероисповедания, проще говоря евреям послабления сделал.
Своей деятельностью Столыпин больше навредил России, нежели принес ей пользу. Он замахнулся на вековечные устои русской жизни – на крестьянскую общину. Он не понимал, что русская община тогда еще не исчерпала своего исторического ресурса, и ее не следовало ликвидировать, тем более насильственно. Ее нужно было лишь очистить от чуждых ей фискальных и полицейский наростов, которыми она обросла на протяжении последних нескольких веков. Своей аграрной реформой Столыпин довел российскую деревню до состояния кипения, и тем самым подготовил то, что произошло в 1917 году. Поэтому ответственность за события 1917 года лежит в значительной мере на Столыпине, на его аграрной реформе. Оценивая деятельность Столыпина, надо сказать, что имя его вряд ли может числиться среди имен подлинных героев русской истории, ее настоящих, а не мнимых деятелей.
В одном городе памятник Столыпину и Ленину, репрессированным и Дзержинскому. Ты за кого Россия?
В 1906 г. министр внутренних дел Столыпин ввел военно-окружные и военно-полевые суды, запретив включать в состав этих судов профессиональных юристов — суды без адвокатов, без возможности подать апелляцию, с правом вынесения и исполнения в течение 24 часов смертных приговоров.
Более 70% губерний были объявлены на положении «усиленной» и «чрезвычайной» охраны. Губернаторы получили прямую директиву Столыпина: «меньше арестовывать, больше стрелять… Убеждения полноте, действуйте огнем…»
Одесский генерал-губернатор доносит Столыпину, что казни «через расстрел производят неблагоприятное впечатление на войска». Поэтому он попросил об отпуске средств на оплату палачей и сооружение виселиц «для казней через повешение вместо расстрела». Столыпин получил прозвище «вешатель», виселицы получили название «столыпинские галстуки».
14.11.2017 14:36
- гость -
Своей деятельностью Столыпин больше навредил России, нежели принес ей пользу. Он замахнулся на вековечные устои русской жизни..
Откуда этот бред сколипастил , родимец?
Мои предки переселились на Алтай благодаря его реформа. Спас людей от нищеты и вымирания. Жили очень хорошо, потому как не бездельники и остолопы. люди сюда шли не по принуждению и не на каторгу. у нас не каторжный край. Да и предки вышеотписавшихься высерантов скорее всего то же благодаря ему появились. Знать надо историю своей страны и своего рода, граждане клаводавы!
14.11.2017 14:31
- гость -
При Путине? Тогда и ему памятник
К итогам аграрной реформы Столыпина следует отнести следующие факты.:
Ходатайства о закреплении земли в частную собственность были поданы членами более чем 6 млн домохозяйств из существовавших 13,5 млн. Из них выделились из общины и получили землю (суммарно 25,2 млн десятин — 21,2 % от общего количества надельных земель) в единоличную собственность около 1,5 миллионов (10,6 % от общего числа).
Столь значительные изменения в крестьянской жизни стали возможными не в последнюю очередь благодаря Крестьянскому поземельному банку, выдавшему кредитов на сумму в 1 миллиард 40 миллионов рублей. Из 3 млн крестьян, переселившихся на выделенные им правительством в частную собственность земли в Сибирь, 18 % вернулись обратно и соответственно 82 % остались на новых местах.
Помещичьи хозяйства утратили былую хозяйственную значимость. Крестьяне в 1916 году засевали (на собственной и арендуемой земле) 89,3 % земель и владели 94 % сельскохозяйственных животных.
Оценку реформ Столыпина затрудняет то обстоятельство, что реформы не были осуществлены полностью вследствие трагической гибели Столыпина, I мировой войны, Февральской и Октябрьской революций, а затем гражданской войны.