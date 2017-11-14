Россияне, оформляющие загранпаспорт по месту фактического пребывания, могут получить этот документ в более короткие сроки, пишет РИА "Новости". В Госдуму уже внесен законопроект, который должен сократить время ожидания для них с четырех до трех месяцев. Это касается и "загранников", содержащих электронный носитель информации.

Для тех, кто получает такой документ по месту регистрации, срок остается прежним — один месяц.

Это позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки.