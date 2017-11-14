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Полиция в Алтайском крае изъяла у жителя поселка Усть-Катунь самодельное ружье с патроном в стволе — по данному факту проводится проверка.

Как уточняют в ГУ МВД по региону, ружье 32 калибра было обнаружено у мужчины, который ранее был судим.

"При визуальном осмотре изъятого ружья в канале ствола был обнаружен патрон.

По словам подозреваемого, данное ружьё он взял у соседа, который скончался 15 лет назад. Все эти годы новый владелец хранил ружьё в обычном тумбовом столе на веранде своего дома", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

В настоящее время находка отправлена на экспертизу. Полиция примет процессуальное решение по данному факту после того, как экспертиза установит, пригодно ли оружие для стрельбы.