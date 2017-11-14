Права на съемку сериала по мотивам трилогии британского писателя Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" приобрела американская корпорация Amazon, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте компании.

Ранее сообщалось, что компания вела переговоры с Tolkien Estate and Trust, обладающей правами на произведения британского писателя.

Проектом будет заниматься Amazon Studios в сотрудничестве с несколькими компаниями, среди которых HarperCollins и New Line Cinema, являющаяся частью киностудии Warner Bros. Entertainment.

Отмечается, что сериал затронет события, предшествующие сюжету первой книги трилогии "Братство кольца".