Mail.Ru Group готова выйти в новый сегмент: интернет-холдинг начал переговоры об инвестициях в группу "Везёт", одного из крупнейших в России такси-сервисов, информирует РБК.

ГК "Везёт", созданная в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (работает под брендами "Сатурн" и RedTaxi) и "Везёт" (бренды RuTaxi, "Лидер", "Везёт"), ведет переговоры о привлечении инвестиций. Основной претендент на покупку доли в "Везёт" — интернет-холдинг Mail.Ru Group. Сумма сделки может составить несколько десятков миллионов долларов за неконтрольную долю в компании.

При этом Mail.Ru Group не единственный потенциальный инвестор. Так, компания "Везёт" вела переговоры с автопроизводителями (АвтоВАЗ и Renault-Nissan), а также "ВымпелКомом" — в первую очередь для интеграции сервиса такси в коммуникационную платформу Veon.

Для Mail.Ru Group эта сделка может стать первой инвестицией в сервисы такси, хотя бенефициары компании уже есть в числе акционеров подобных проектов. Так, летом 2015 года бенефициар Mail.Ru Group миллиардер Алишер Усманов вместе с партнерами по USM Holdings инвестировали в акции американского Uber несколько десятков миллионов долларов.

По итогам 2017 года объем всего российского рынка такси составит 731 млрд руб., из которых 65% придется на традиционный рынок офлайн-заказа, еще 20% — на онлайн-заказы, а 15% — на серый рынок, прогнозировали аналитики UBS. К 2022 году, по их подсчетам, объем всего рынка вырастет до 1,231 трлн руб., доля онлайн-заказов должна возрасти до 85%, а серого рынка — сократиться до 4%.

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В то время как компании "Яндекс.Такси", Uber и Gett в первую очередь ориентированы на заказ поездки через приложение, сервисы такси из группы компаний "Везёт" позволяют заказывать поездку как через мобильное приложение, так и по телефону. Компания работает в 120 городах России, Казахстане и Чехии. Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко отметил, что интерес Mail.Ru Group к "Везёт" объясняется тем, что это крупнейший российский агрегатор такси со средним чеком по стране 200 рублей.