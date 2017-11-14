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Жители Барнаула стали заводить в качестве питомцев необычных животных — лысых крыс, сообщает "Алтайская правда".

Данный вид, как отмечается, появился в начале XX века в результате мутации. Горожане, которые владеют такими питомцами, отмечают, что содержать зверьков весьма непросто, поскольку эти грызуны трудно размножаются и имеют слабое здоровье.

Лысые крысы потребляют больше еды, чем их традиционные собратья.

Что касается продолжительности жизни этих бесшерстных зверей, то она составляет от 9 до 20 месяцев. Стоимость такого питомца – около 200 рублей.