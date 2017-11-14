Фото: tvzvezda.ru

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй полагает, что Россия угрожает международному порядку, желая подорвать институты западных демократий.

Как сообщает "Коммерсант", данное заявление британский премьер сделала, выступая с речью на банкете, который устроил лорд-мэр лондонского Сити.

Мэй уверена, что характер и масштаб действий РФ "угрожает международному порядку, от которого мы зависим".

"У меня очень простое послание России. Мы знаем, что вы делаете. И вы не добьетесь успеха. Потому что вы недооцениваете прочность наших демократий, стойкую привлекательность свободных и открытых обществ, а также приверженность стран Запада альянсам, которые нас объединяют", — подчеркнула премьер-министр.

Также она заявила, что Британия не намерена возвращаться к холодной войне, но будет защищать свои интересы в случае продолжения Москвой своей внешней политики.