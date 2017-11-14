Футбольный чемпионат "Лига.БРО", вскоре стартующий в Барнауле, организует процедуру драфта с целью выбора игроков в свои клубы. Отбор пройдут самые перспективные футболисты Алтайского края в категории до 22 лет.

В чемпионате принимают участие 6 команд под руководством известных алтайских тренеров. На сегодняшний день наставники определились с 14 кандидатами. В ближайшую субботу, 18 ноября, каждая команда будет окончательно укомплектована до необходимых 25 игроков.

Владимир Демченко имеет в своем распоряжении, пожалуй, наибольшее количество динамовских воспитанников. В команде Демченко находится сразу 8 КМС по футболу. Не менее перспективна команда тренера Виталия Жилкина. Громкие имена собраны в команде Станислава Карингина: Дмитрий Сергеев, Сергей Нестеренко, Сергей Нарылков, Артем Яркин. Эти фамилии на слуху у всех барнаульских любителей футбола.

Защищать свои притязания на титул лиги "БРО" предстоит команде Сергея Миргорода. Коллектив весной стал чемпионом "Футбольной битвы" — турнира-предтечи будущего чемпионата. Следующая в списке — команда Михаила Путинцева. Его подопечные в большинстве своем состоят из игроков "Алтая".

Наконец, шестую команду возглавляет Сергей Рехтин. По уровню фамилий она вполне может посоперничать с командой Карингина: Богдан Карюкин, Владимир Завьялов – это барнаульский топ. Этих фамилий уже достаточно, чтобы притязательный болельщик посетил игры чемпионата.

Напомним, все игры чемпионата пройдут в манеже СК "Темп". Турнир призван помочь отыскать новые спортивные таланты.

Более подробный разбор составов команд и их наставников можно посмотреть на официальном сайте лиги. Здесь спортивный директор "Лиги.БРО" Александр Суровцев представляет всех участников чемпионата.

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