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Российские регионы, имеющие долги, могут попасть под санкции, разработанные федеральным Министерством финансов, сообщает РБК, ссылаясь на проект соответствующего документа.

Так, в Минфине выступили с инициативой, согласно которой от региона, просрочившего процентную выплату или погашение реструктурированного кредита и не заключившего дополнительное соглашение, будут требовать единовременной выплаты всей реструктурированной задолженности.

Также предполагается два исключения. Санкция не будет применяться, если в регионе сменится губернатор или в том случае, если сложились "обстоятельства непреодолимой силы".

Что касается реструктуризации долгов регионов, то федеральное финансовое ведомство предлагает ограничить ставки по полученным кредитам на уровне ключевой ставки, увеличенной на 1% годовых. Также важной инициативой следует назвать то, что регионы предлагается обязать обеспечить в 2017-2024 годах дефицит бюджета на уровне не более 10% от суммы доходов самого субъекта.

В случае же невыполнения этого пункта субъект Федерации хотят заставить досрочно погасить задолженность, но не полностью, а в размере не более 20%.

Оговариваются и предпочтительные темпы сокращения регионами своей задолженности.

Так, субъектам, чей государственный долг на начало года превышает 140% дохода, к 2019 году необходимо будет снизить его до 120%, а к 2020 году — до 100%, а позже сокращать показатель на 2% в течение каждых 12 месяцев.

Субъекты, задолженность которых составляет менее 50%, предлагается обязать к 2020 году довести свои финансовые обязательства до среднероссийского уровня и удерживать в этих пределах.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, для сибирских регионов вопрос государственного долга является очень актуальным. Так, к началу четвертого квартала текущего года субъекты СФО в общей сложности задолжали более 343 миллиардов рублей.

Менее всего эта проблема актуальна для Алтайского края, где долговые обязательства составляют всего 2,198 миллиарда. Общий же размер государственного долга регионов РФ к началу октября составил 2,2 триллиона рублей.