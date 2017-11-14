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Рабочий погиб в результате падения с балкона 12-го этажа на стройплощадке высотного дома на улице Малахова, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что трагический инцидент произошел в минувшую субботу, 11 ноября.

"С балкона 12-го этажа строящегося жилого дома по улице Малахова города Барнаула упал 37-летний строитель. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", — приводят обстоятельства случившегося в СКР.

По данному факту проводится доследственная проверка. Правоохранители намерены оценить действия должностных лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности на стройплощадке.