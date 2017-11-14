Фото: vk.com/barneos22

Микроавтобус Volkswagen попал в ДТП на Речном вокзале в Барнауле днем во вторник, 14 ноября.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. На фото с места событий видно, что транспортное средство в результате ДТП получило серьезные повреждения. У автобуса оторвало передний бампер.

Как рассказали порталу Amic.ru в городской ГИБДД, в результате инцидента никто не пострадал.



