Фото: vk.com/barneos22
Микроавтобус Volkswagen попал в ДТП на Речном вокзале в Барнауле днем во вторник, 14 ноября.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. На фото с места событий видно, что транспортное средство в результате ДТП получило серьезные повреждения. У автобуса оторвало передний бампер.
Как рассказали порталу Amic.ru в городской ГИБДД, в результате инцидента никто не пострадал.
Комментарии
оторвало бампер иииии.........?
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