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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Алтайском крае после гибели годовалого ребенка.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, малыш скончался 8 ноября в машине скорой помощи по дороге в больницу на территории Целинного района.

Согласно информации следствия, в одном из сел отец ребенка, пытаясь взять плачущего сына с дивана, не удержал его и уронил на пол. Мальчик ударился головой. При госпитализации в районную больницу он скончался.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.