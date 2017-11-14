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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Алтайском крае после гибели годовалого ребенка.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, малыш скончался 8 ноября в машине скорой помощи по дороге в больницу на территории Целинного района.
Согласно информации следствия, в одном из сел отец ребенка, пытаясь взять плачущего сына с дивана, не удержал его и уронил на пол. Мальчик ударился головой. При госпитализации в районную больницу он скончался.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.
Комментарии
ложь! ничё не будет при падении с метра, это надо сильно бить, мб алкаша достал плачь голодного ребенка и он психанул.
Похоже на то. Отец с ребенком один был дома?
кстати, у нас сын с дивана падал месяцев в 8, когда они переворачиватьс активно начинают, поплакал и все, 28 лет уже мужику.
до сих пор плачет.
Всё может быть , и в луже можно утонуть .