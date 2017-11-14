Фото: sputnik.az
Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин выступил с призывом "урезонить" министра культуры Владимира Мединского.
Обращение Райкина опубликовал телеканал "Дождь". Заявления худрука "Сатирикона" были сделаны в связи с тем, что он полагает — проводимые в его театре проверки связаны с личной неприязнью со стороны Мединского.
"В течение всего года идут прокурорские проверки. Одна, другая, они не выявили никаких серьезных нарушений. Там какие-то мелкие замечания, которые всегда бывают, но никаких серьезных нарушений они не выявили. А почему же тогда все-таки шесть этих проверок? Их причина — не желание навести порядок и дознаться до истины, а это месть и наказание, которым хочет подвергнуть меня и мой театр мой непосредственный начальник, министр культуры Владимир Мединский", — считает Райкин.
По словам худрука "Сатирикона", в данный момент Мединский "посягает на наше строительство: хочет его остановить, ему помешать". Райкин уверен, что такие действия попросту уничтожают театр.
"Ну давайте, дорогие друзья, как-то урезоним нашего министра, понимаете, который просто целенаправленно, планомерно вредит государственному театру, которому скоро исполнится 80 лет", — призвал Константин Райкин.
Комментарии
молодец Мединский. вот режиссер Быков сразу сдулся, когда богема его начала ругать
Что-то я не припомню гастролей Сатирикона в Барнауле с доступными билетами рублей по 200-300. А раз оне работают в Москве для креативно-белоленточной публики, а выезжая на гастроли выставляют цены на билеты, которые могут потянуть сотня-другая местных воров, требую лишить их бюджетного финансирования и лично Райкина - звания народного артиста. Народным был папа, а Костя- кривляющаяся обезьянка, эксплуатирующая фамилию.
17-37- Придурок???
Наши деятели искусства зажрались на государственные деньги.
При этом не стесняются поливать грязью и страну и народ который их содержит.
Наши деятели искусства зажрались на государственные деньги.
При этом не стесняются поливать грязью и страну и народ который их содержит.
"При этом не стесняются поливать грязью и страну и народ который их содержит."
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Где и когда Райкин поливал грязью народ и страну?
Засикотили ручками и ножками , "знает кошка чьё мясо съела"!