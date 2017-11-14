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Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин выступил с призывом "урезонить" министра культуры Владимира Мединского.

Обращение Райкина опубликовал телеканал "Дождь". Заявления худрука "Сатирикона" были сделаны в связи с тем, что он полагает — проводимые в его театре проверки связаны с личной неприязнью со стороны Мединского.

"В течение всего года идут прокурорские проверки. Одна, другая, они не выявили никаких серьезных нарушений. Там какие-то мелкие замечания, которые всегда бывают, но никаких серьезных нарушений они не выявили. А почему же тогда все-таки шесть этих проверок? Их причина — не желание навести порядок и дознаться до истины, а это месть и наказание, которым хочет подвергнуть меня и мой театр мой непосредственный начальник, министр культуры Владимир Мединский", — считает Райкин.

По словам худрука "Сатирикона", в данный момент Мединский "посягает на наше строительство: хочет его остановить, ему помешать". Райкин уверен, что такие действия попросту уничтожают театр.

"Ну давайте, дорогие друзья, как-то урезоним нашего министра, понимаете, который просто целенаправленно, планомерно вредит государственному театру, которому скоро исполнится 80 лет", — призвал Константин Райкин.