Барнаулец Михаил Меламед на пару с тележурналистом Виктором Гусевым будет комментировать футбольный матч сборных России и Испании. Об этом житель краевого центра написал на своей странице "ВКонтакте".

Игра начнется в Санкт-Петербурге 15 ноября в 01:45 по барнаульскому времени. Михаил Меламед участвовал в конкурсе "Я — комментатор". Он занял в нем второе место среди нескольких сотен участников, желавших попробовать себя в роли спортивного журналиста.

Ранее Меламед был известен своими репортажами с матчей барнаульского "Динамо".

Добавим, что трансляция с участием Гусева и Меламеда пройдет на сайте Первого канала. На ТВ за встречу будут отвечать другие комментаторы.

Кстати, испанцы наряду с россиянами выступят на чемпионате мира в 2018 году.

Читайте также: Барнаулец борется за право стать комментатором матча "Россия — Аргентина"