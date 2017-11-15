Уникальный моноспектакль с Дмитрием Дюжевым пройдет в Барнауле

5 декабря в Алтайском театре музыкальной комедии пройдёт уникальный моноспектакль – пушкинский шедевр "Евгений Онегин". Он предстанет в выдающейся, но не столь популярной сценической версии литератора Глеба Кржижановского, изначально предназначавшейся для постановки Александра Таирова 1936 года в Московском Камерном театре.
Судьба спектакля была вовсе не простая, а его постановка по историческим и политическим причинам состоялась лишь более чем через двадцать лет спустя и при этом лишь частично (благодаря необычайной просветительской деятельности дирижёра Геннадия Рождественского). И только в 1980 году состоялась радиопремьера "Онегина".
Весь поэтический текст читает актёр театра и кино, режиссёр Дмитрий Дюжев, обладающий богатым, вкрадчивым, "омузыкаленным" тембром голоса. В его интерпретации бессмертные строки Пушкина и подчёркивающая и полнее раскрывающая их музыка Прокофьева предстанут перед зрителями обновлёнными и заставят по-новому взглянуть на великое творение А.С. Пушкина.
Возможно, главной особенностью этого спектакля является то, что в нём используется специально написанная, яркая музыкальная композиция отечественного мастера – Сергея Сергеевича Прокофьева. Прокофьев, с присущим ему объективно-гармоничным художественным взглядом, как нельзя лучше передал в музыке образы классического произведения нашей литературы, при этом не изменяя своему стилю и не инсталлируя общепринятые фигуры речи и клише, связанные с пушкинскими временами.
Изысканный и духовный спектакль "Евгений Онегин" в исполнении Дмитрия Дюжева никого не оставит равнодушным и поможет вновь оценить шедевр мировой литературы.
Приятной новостью является то, что организатором данного спектакля является Инвестиционно-строительная компания "Союз", благодаря которой цена на билет на старте продаж составляет всего 700 рублей.
Приобрести билеты Вы можете, обратившись в отдел реализации по любому из двух адресов:
пр-т Калинина, дом 112, офис 101
ул. Взлетная, дом 95, офис продаж
Телефон для справок: (3852) 58-10-54
Комментарии
Актер Дмитрий Дюжев разочаровался в российских зрителях. Об этом он заявил в эфире передачи «Без обид» на телеканале LTV.
Дюжев рассказал, как столкнулся со своими зрителями в реальной жизни. По его словам, он стоял в аэропорту в очереди в бизнес-класс. Когда он понял, что почти все пассажиры были из экономкласса и пытался пройти без очереди, его не пустили. «И вот я думаю: о чем мне с вами говорить, какой вообще диалог? Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую», — посетовал он.
Артист добавил, что российские зрители заслуживают того низкопробного контента, который получают. «Это все говорит о том, что это правильно — когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!» — подчеркнул Дюжев.
Актер Дмитрий Дюжев разочаровался в российских зрителях. Об этом он заявил в эфире передачи «Без обид» на телеканале LTV.
Артист добавил, что российские зрители заслуживают того низкопробного контента, который получают. «Это все говорит о том, что это правильно — когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!» — подчеркнул Дюжев.
пожелаем ИСК Союз повнимательнее выбирать себе рекламных партнеров.