Уникальный моноспектакль с Дмитрием Дюжевым пройдет в Барнауле

5 декабря в Алтайском театре музыкальной комедии пройдёт уникальный моноспектакль – пушкинский шедевр "Евгений Онегин". Он предстанет в выдающейся, но не столь популярной сценической версии литератора Глеба Кржижановского, изначально предназначавшейся для постановки Александра Таирова 1936 года в Московском Камерном театре.

Судьба спектакля была вовсе не простая, а его постановка по историческим и политическим причинам состоялась лишь более чем через двадцать лет спустя и при этом лишь частично (благодаря необычайной просветительской деятельности дирижёра Геннадия Рождественского). И только в 1980 году состоялась радиопремьера "Онегина".

Весь поэтический текст читает актёр театра и кино, режиссёр Дмитрий Дюжев, обладающий богатым, вкрадчивым, "омузыкаленным" тембром голоса. В его интерпретации бессмертные строки Пушкина и подчёркивающая и полнее раскрывающая их музыка Прокофьева предстанут перед зрителями обновлёнными и заставят по-новому взглянуть на великое творение А.С. Пушкина.

Возможно, главной особенностью этого спектакля является то, что в нём используется специально написанная, яркая музыкальная композиция отечественного мастера – Сергея Сергеевича Прокофьева. Прокофьев, с присущим ему объективно-гармоничным художественным взглядом, как нельзя лучше передал в музыке образы классического произведения нашей литературы, при этом не изменяя своему стилю и не инсталлируя общепринятые фигуры речи и клише, связанные с пушкинскими временами.

Изысканный и духовный спектакль "Евгений Онегин" в исполнении Дмитрия Дюжева никого не оставит равнодушным и поможет вновь оценить шедевр мировой литературы.

Приятной новостью является то, что организатором данного спектакля является Инвестиционно-строительная компания "Союз", благодаря которой цена на билет на старте продаж составляет всего 700 рублей.

Приобрести билеты Вы можете, обратившись в отдел реализации по любому из двух адресов:

пр-т Калинина, дом 112, офис 101

ул. Взлетная, дом 95, офис продаж

Телефон для справок: (3852) 58-10-54