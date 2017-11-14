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Плановые антитеррористические учения состоятся в среду, 15 ноября, в Алтайском крае, проинформировали в региональном управлении ФСБ России.

В ведомстве уточняют, что на сей раз учения пройдут в селе Троицкое с 08:30 до 13:30.

"Отработка действий подразделений силовых ведомств, правоохранительных органов и органов власти Алтайского края при возможной террористической угрозе будет осуществлена на объекте транспортной инфраструктуры. Основная задача, согласно легенде учения, заключается в освобождении условно захваченного пассажирского автобуса", — также отмечают в ФСБ.

Местное население в связи с учениями никаких неудобств и дискомфорта не испытает, поскольку вся тренировочная операция будет проведена за пределами социальных объектов.