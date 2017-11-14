Власти Алтайского края объявили повторный аукцион по строительству театра кукол "Сказка" в Барнауле. Как и в прошлый раз, начальная цена контракта составляет 297,4 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.

Судя по техническому заданию, будущий подрядчик должен снести аварийное здание театра, заложить фундамент, возвести новый объект со всеми коммуникациями, приобрести необходимое оборудование, благоустроить территорию. На все работы отводится 1,5 года.

Зрительный зал нового театра кукол будет рассчитан на 200 человек. Аукцион намечен на 4 декабря. Изначально стоимость проекта строительства нового театра составляла около 500 млн руб., но губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил переделать проект и снизить его стоимость.

Предыдущий конкурс был признан несостоявшимся из-за того, что единственный участник торгов – барнаульское ООО "Новострой" — не предоставил все необходимые документы. С 2013 по 2017 год "Новострой" был признан поставщиков услуг по 48 госконтрактам на сумму 1,41 млрд руб.