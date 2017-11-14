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Минобороны России заявило о фактах прямой поддержки со стороны США террористов запрещенной в РФ организации "Исламское государство", передает "Интерфакс".

Так, в российском военном ведомстве отметили, что такие случаи имели место во время операции по освобождению города Абу-Кемаль в Сирии.

В частности, на снимках, сделанных 9 ноября российскими беспилотниками, зафиксировано, как формирования ИГИЛ, спасаясь от бомбардировок нашей авиации, уходят из Абу-Кемаля в направлении перехода Вади-Эс-Сабха на сирийско-иракской границе".

В этой связи также отмечается, что командование российской группировки войск дважды обращалось к командованию возглавляемой США "международной коалиции" с предложением о проведении совместных действий по уничтожению отступающих колонн ИГИЛ на восточном берегу Евфрата.

"Однако американцы в категоричной форме отказались наносить авиаудары по террористам ИГИЛ, ссылаясь на то, что, по их данным, боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь попадают под положение Женевской конвенции "об обращении с военнопленными", — констатируют в Минобороны.

Кроме того, в министерстве добавляют, что для безопасного вывода из-под ударов отступающих боевиков ИГИЛ авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России.

На основании этих фактов в Минобороны РФ приходят к выводу: "Стремительное наступление сирийских войск в Абу-Кемале сорвало планы США по созданию неподконтрольных сирийскому правительству "проамериканских" органов власти для управления территориями на восточном берегу Евфрата".