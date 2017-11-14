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Полиция задержала 39-летнего бийчанина, которого подозревают в умышленном поджоге чужого автомобиля, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что ночью во дворе многоквартирного дома по улице Пригородной вспыхнула машина, принадлежащая 20-летнему жителю соседнего села.

Полицейские установили, что пожар случился в результате поджога. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре правоохранители установили подозреваемого, которым оказался 39-летний мужчина, проживающий по соседству.

"Задержанный дал признательные показания и заявил, что данную машину поджег случайно, перепутав с автомобилем своего недруга, которому хотел отомстить", — добавляют в полиции.

Сейчас мужчина определен под подписку о невыезде. Расследование продолжается.