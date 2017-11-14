Фото: lestnitsygid.ru

Карту доступности объектов для людей с ограниченными возможностями создают в Алтайском крае, сообщает телеканал "Катунь 24".

Карта является разделом портала "Жить вместе", который создан в рамках реализации государственной программы "Доступная среда".

Электронный сервис позволяет легко найти тот или иной объект и оценить, насколько он доступен для людей с ограниченными возможностями.

Разработчики карты исходят из того, что некоторым людям это поможет составить наиболее удобный маршрут передвижения.

Отмечается, что на карте уже отмечено более полутора тысяч объектов здравоохранения, образования, социальной защиты и культуры.