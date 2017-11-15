Готовим на Кухне.Amic.ru новогодние пряники, которыми можно не только угощать, но и украшать елку
До Нового года осталось каких-то 47 дней, и многие хозяйки уже начали продумывать меню праздничного стола. Начали готовиться и мы и собрали на Кухне.Amic.ru рецепты новогодних пряников.
Имбирные пряники на елку
Что потребуется?
Жидкий мед - 300 г
Яйца — 4 шт.
Сахар — 250 г
Молотый имбирь — 2 ч.л.
Молотая корица — 2 ч.л.
Сливочное масло — 200 г
Мука — 750 г
Ванилин
Разрыхлитель теста — 4 ч.л.
Тертая апельсиновая цедра — 2 ч.л.
Как готовить?
Размягчить масло и смешать его с сахаром, медом и яйцами. Сухие компоненты соединить с мукой, замесить тесто и убрать в холодильник на 20-30 минут. После раскатать тонким слоем и нарезать формочками на фигурки. Выложить на бумагу для выпечки и убрать в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Достать пряники и насадить их на нити.
Шоколадные пряники
Что потребуется?
Мука - 1 кг
Сахарная пудра — 500 г
Яйца — 6 шт.
Мед — 8 ст.л.
Какао-порошок - 2 ч.л.
Пряности в порошке (фенхель, анис, гвоздика, душистый черный перец, лимонная цедра, корица и т.п.) - 1,5 ч.л.
Сода — 1 ч.л.
Как готовить?
Смешать пряности с сахарной пудрой, медом, содой и яйцами. Всыпать половину просеянной муки, замесить тесто, после, продолжая замешивать, добавлять постепенно оставшуюся часть муки. Дать тесту отдохнуть в течение часа в холодильнике, после раскатать и с помощью формочек вырезать пряники. Выложить пряники на противень, выпекать в разогретой до 190 градусов духовке.
Пережечь три стакана сахара на сковороде до коричневого цвета, влить 4 стакана кипятка, довести смесь до кипения, всыпать еще 3 стакана сахара, перемешать и остудить. Добавить в остывшую сахарную смесь размягченное сливочное масло, корицу, гвоздику, соду, все смешать, всыпать муку и вымесить тесто. Раскатать его и вырезать фигурки. Выпекать пряники в нагретой до 180-200 градусов духовке до готовности, смазав их смесью из стакана воды с яичным желтком. Взбить белки для глазури с сахарной пудрой, добавить разведенный уксус и разрисовать готовые пряники.
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