До Нового года осталось каких-то 47 дней, и многие хозяйки уже начали продумывать меню праздничного стола. Начали готовиться и мы и собрали на Кухне.Amic.ru рецепты новогодних пряников.

Имбирные пряники на елку

Что потребуется?

Жидкий мед - 300 г

Яйца — 4 шт.

Сахар — 250 г

Молотый имбирь — 2 ч.л.

Молотая корица — 2 ч.л.

Сливочное масло — 200 г

Мука — 750 г

Ванилин

Разрыхлитель теста — 4 ч.л.

Тертая апельсиновая цедра — 2 ч.л.

Как готовить?

Размягчить масло и смешать его с сахаром, медом и яйцами. Сухие компоненты соединить с мукой, замесить тесто и убрать в холодильник на 20-30 минут. После раскатать тонким слоем и нарезать формочками на фигурки. Выложить на бумагу для выпечки и убрать в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Достать пряники и насадить их на нити.