Это сейчас многим из нас всё равно, что происходит с пакетом мусора, который мы регулярно выносим из своей квартиры. А лет через 10-20 станет просто невозможно жить без вторичной переработки наших отходов. Чем дальше, тем больше от нас отходов, но рециклинг пока в зачаточном состоянии. Повод задуматься об этом сегодня – 15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки.

О том, какой именно мусор производится в регионе, что отправляется на вторичную переработку и как вскоре изменится система сбора, транспортировки и утилизации отходов, читайте в материале портала Amic.ru "Весь мусор Алтайского края: нас ждут новые тарифы и правила сбора отходов". Чтобы наладить вторичную переработку, надо сначала наладить систему сбора и транспортировки мусора. Алтайский край уже через год будет делать это по-новому. Показываем, как именно.

Нажмите на картинку для ее увеличения