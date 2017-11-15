Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Легкий мороз и гололед прогнозируют синоптики в Алтайском крае на среду, 15 ноября.

"В восточных и предгорных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь, туман", — сообщает региональный Гидрометцентр.

Дневные температуры составят -5…-10 градусов. Ветер будет северо-восточный, 2-7 метров в секунду с усилением днем по югу до 12 метров.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь. Днем в краевой столице -7…-9 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.