Минобороны РФ в Facebook заявило о выявленных фактах поддержки террористов организации "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России организация) со стороны США.

"Проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России города Бу-Кемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГ возглавляемой США "международной коалицией", — говорится в сообщении.

Ведомство выложило фотографии, которые якобы были сделаны российскими беспилотниками 9 ноября. "Минобороны России публикует неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на ближнем Востоке", — было сказано в сообщении.

Министерство заявило, что на изображениях вооруженные формирования ИГ, спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск, уходят из Абу-Кемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе.

Вскоре пользователи соцсетей обратили внимание на то, что одно из изображений является скриншотом из компьютерной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron". После этого все "неоспоримые подтверждения" были удалены из сообщения Минобороны.