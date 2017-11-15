Фото: avito.ru

Четырехуровневый дом площадью 400 квадратных метров продают в Барнауле на улице Мамонтова за 25 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье, полностью подготовленное к заселению новых хозяев, расположено на участке 10 соток. На первом этаже обустроены теплые водяные полы.

"Фундамент — монолит армированный. Стены из газосиликатных блоков, облицованные кирпичом, в 2016 году фасад дома обновлен декоративной штукатуркой Ceresit. Перекрытия — монолит. Кровля — Shinglas, водостоки оборудованы саморегулирующимся кабелем. Окна — тройные бронированные стеклопакеты. Все коммуникации подключены и заведены в дом", — говорится в объявлении.

Имеется система видеонаблюдения и сигнализация. На участке находятся хозпостройка с погребком, небольшая детская площадка с песочницей, теплый гараж на два автомобиля, терраса, небольшой огород. Есть плодоносящие деревья, виноградник.

Также построена баня из кедра, есть зона барбекю. Рядом расположен лес.

На цокольном уровне дома — холл, спортивный зал, туалет с душевой кабиной, прачечная.

На первом этаже находится прихожая, холл с камином и вторым светом, санузел с джакузи, кухня-столовая, зал-гостиная, выход на террасу. На втором этаже расположена огромная детская комната, спальня, санузел с душевой кабиной, зимний сад.

На мансардном уровне находится спальня, санузел с душевой кабиной, гардеробная.