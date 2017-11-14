Федеральное агентство по туризму включило Белокуриху в список самых популярных водолечебниц России.

В обзоре минеральных источников Алтайский край упомянут вторым. Также в список попали курорты Новгородской области, Карелии, Краснодарского края, Самары, Кабардино-Балкарии, Магадана, Волгоградской и Челябинской областей, Башкирии.

"Алтайский край славен первозданной таежной природой, глубокими чистыми озерами, горами, а также целебными минеральными источниками", — говорится на сайте агентства.

Отмечается, что уникальные воды Белокурихи благотворно влияют на систему кровообращения, нервную, костно-мышечную и эндокринную системы, а также на пищеварительные органы.

Здесь есть горнолыжный курорт, конный двор, бани, бассейны. В советское время этот курорт любили посещать члены правительства и интеллигенция. Вокруг масса природных и культурных достопримечательностей.