Глава "Роснефти" Игорь Сечин развелся с молодой женой, сообщает LIFE со ссылкой на Telegram-канал Super.

Как отмечается, суд расторг брак главы "Роснефти" с его супругой Ольгой 14 июня этого года, однако известно об этом стало только сейчас.

Супруги поженились в 2011 году. Сообщается, что на момент знакомства Ольга работала в аппарате Правительства РФ. 25-летняя разница в возрасте не смущала девушку, и вскоре у них закрутился роман.

Из неофициальных источников известно, что у Сечина и Ольги есть общая дочь Варвара.

Первая жена Сечина — Марина Владимировна — в 1990-е годы активно занималась бизнесом в сфере недвижимости. После развода в 2011 году она получила в собственность особняк бывших супругов в Серебряном Бору и другие объекты собственности, которые были указаны в декларации тогдашнего вице-премьера. От первого брака у Сечина есть дочь Инга 1982 года рождения.