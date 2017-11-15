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Миссия невыполнима: тест-драйв скользкой лестницы в Нагорном парке

, ИА "Амител"
Корреспондент Amic.ru отправилась испытывать одну из главных достопримечательностей Барнаула в условиях "почти зима"

Фото: amic.ru

На днях знакомые рассказали, что один подросток, прогуливаясь по лестнице в Нагорном парке, поскользнулся и сломал ногу. Теперь бедняга сидит дома, вынужден пропускать занятия. Не говорю уже о болях, неудобствах и обо всем, что связано с переломом.

"Как же так? – подумалось мне. – Ведь власти предусмотрительно развесили вдоль всей лестницы листочки с предупреждением "Осторожно! Скользко!". Между тем в соцсетях то тут, то там встречались реплики: "Скользко!", "Невозможно ходить!", "Кто придумал таким материалом опасным лестницу отделать?"

Как же так? Летом-то вполне комфортно было. Ну, подумаешь, осенью светлая плитка вся перепачкалась. Так под открытым небом же. А вид с самой верхней площадки знатный. Самое место снимать панораму города. Особенно красиво в сумерках, когда повсюду загорается иллюминация.

В общем, решила лично проверить безопасность лестницы в почти зимнее время, твердо намерившись встать на защиту сооружения.

Для чистоты эксперимента зашла на верхнюю площадку окольными путями, через улицу Выставочный Взвоз. Мимо церкви по дорожке подошла к высшей точке лестницы. Как раз наступили сумерки. Как раз повсюду зажглись огни.

"Лепота!" – как в известном фильме известный герой, выдохнула я.

Приготовила камеру телефона для съемок, подошла к перильцам, сделала пару снимков, ступила на первый сверху лестничный марш и…

От падения спиной на острые грани ступеней спасло разве что чудо (или близость церкви). Совершенно инстинктивно схватилась за перила, сделала еще шаг и едва снова не взвилась в полете.

Площадкой ниже стояла парочка влюбленных, любовалась вечерним Барнаулом. Дабы не выглядеть нелепо, я сгруппировалась, покрепче взялась за поручни и, насколько это было возможно, непринужденно стала спускаться, стараясь ступать на стоптанный на лестнице снег. Таких "островков безопасности" было немного. Я не сдавалась, упорно шла вниз. Руки судорожно сжимали перила и от этого быстро заболели.

В какой-то момент мне показалось, что просто я неуклюжая или ботинки у меня какие-то особенно скользкие.

- Ой! Держи меня! – это та самая парочка начала спускаться вниз, девушка едва сделала пару шагов. – Держи крепче, я же упаду.

В этот момент я тоже едва не плюхнулась. Пару раз.

- Блин, ее что, мылом смазали? – это две девушки поднимались наверх. – Че скользко-то так?

Немногочисленные посетители барнаульской достопримечательности пыхтели, ойкали, взвизгивали, но упорно спускались вниз или шли на самый верх за своим селфи.

Мне понадобилась вся координация моего тела, все внимание и выдержка, чтобы не ускориться и не рухнуть на каменные ступени.

Когда я наконец оказалась внизу, почти с радостью прошептала: "Прощай до лета!" Следом шел мужчина, ругался нецензурно и ворчал: "Посмотрим-посмотрим на вести с фронта, когда новогодние праздники наступят".

Я не знала, как оправдать полюбившееся многим барнаульцам место отдыха.

Совет юриста

Мария Доценко, адвокат:

  • Запишите время и обстоятельства, а также телефоны свидетелей (минимум двух) вашего падения. Любым возможным способом зафиксируйте место происшествия (фото, видео и т.п.), ведь вам придется доказать, что травма произошла не по вашей неосмотрительности, а по причине ненадлежащего исполнения работниками соответствующих служб своих обязанностей;
  • В больнице обязательно возьмите справку от врача, где должна быть указана степень повреждений, время и обстоятельства получения травмы;
  • Сохраняйте все чеки и справки, копии рецептов и т.д., которые у вас будут появляться в процессе лечения. Это нужно для подтверждения ваших расходов на лечение. Если по причине травмы вы потеряли рабочие дни, то запаситесь справкой с размером своего оклада. Если вы не понесли каких-либо значительных расходов на лечение, это не означает, что компенсация вам не положена. Помимо возмещения затрат на лечение, вы вправе требовать возмещения реального ущерба (компенсации стоимости чистки или ремонта испорченной одежды, обуви и т.п.) и/или морального вреда (в случае, если причинен вред вашему здоровью), возмещения утраченного дохода (заработка). Причем компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда;
  • Сформулируйте претензию и отправьте ее заказным письмом с уведомлением на адрес службы, отвечающей за эксплуатацию участка, на котором вы упали. В письме укажите, что рассчитываете на компенсацию в срок до определенной даты. В конверт вложите также копии всех собранных документов. Если после всего этого коммунальщики откажутся вам помочь, тогда подавайте иск в суд.

Оксана Бассауэр


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