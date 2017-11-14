Двое сотрудников полиции, приехавшие для урегулирования бытового конфликта в Невельском районе Псковской области, погибли от огнестрельных ранений, сообщает РИА "Новости".

"В одном из населенных пунктов Невельского района обнаружены тела трех граждан с огнестрельными ранениями. Двое из погибших являлись сотрудниками межрайонного отделения МВД "Невельский", которые выехали <…> на сообщение о бытовом конфликте и находились при исполнении служебных обязанностей", — рассказали в региональном управлении МВД.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и регионального управления СК России, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По факту гибели сотрудников полиции назначено проведение служебной проверки.