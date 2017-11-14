Первый зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, делам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев заявил, что Минюсту стоит более тщательно подходить к регистрации в России организаций, пишет "Парламентская газета".

Сухарев сообщил, что две недели назад отправил запрос в правоохранительные органы о соответствии деятельности "Церкви сатаны" требованиям федерального законодательства об оскорблении чувств верующих в РФ.

"Сейчас руководитель этой так называемой "церкви" жалуется на то, что ему стали мешать работать, затаскали по СМИ. Считаю, что нашему Минюсту нужно более тщательно подходить к решению о регистрации подобных организаций в нашей стране", — заявил народный избранник Сухарев.

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что требования закона к деструктивным культам должны быть ужесточены.

"Это необходимо исходя из требований общественной нравственности и морали — особенно в условиях внешних испытаний. Мы должны действовать в интересах наших людей, наших семей. И здесь Минюсту надо действовать оперативно, так же, как, например, министерство действовало в отношении тоталитарных сект и экстремистских организаций", — подчеркнул Гаврилов.