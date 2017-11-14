Глава думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал "Парламентской газете", что в здании Государственной думы будут установлены контейнеры для сбора химических элементов питания, выработавших свой ресурс.

По словам депутата, с этой инициативой он обратился в аппарат Госдумы и получил положительный ответ. В течение нескольких недель специальные боксы для отработанных батареек появятся в Думе.

"Законодатели должны показывать пример бережного отношения к экологии. Например, на заседании нашего комитета мы используем бумажные стаканчики и стеклянные бутылки с водой. От пластика отказались. Такое решение может принять любой председатель Комитета Госдумы. В данном случае следует исходить из принципа: "начни с себя", - пояснил Бурматов.

Он также сообщил, что в стране есть только один завод по переработке батареек, и расположен он в Челябинске. Поэтому важно, чтобы те компании, которые будут обслуживать боксы для отработанных батареек, имели договор с предприятием.

По словам Бурматова, на рынке много шарлатанов, которые собирают старые батарейки, а потом вывозят на свалку бытовых отходов.