Российский боксер Вячеслав Лапшин, воевавший на стороне ИГ (запрещенная в России террористическая организация), погиб в Сирии, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что Лапшин погиб еще в марте 2016 года, однако известно об этом стало только сейчас. Сестра боксера Ольга рассказала, что он примкнул к террористам в 2015 году, когда по путевке уехал в Турцию с женой и тремя детьми, где они и остались.

"Позднее он перебрался в Сирию. В марте 2016 года он погиб. Мама до сих пор думает, что он в Турции, я не смогла ей сказать о том, что брата больше нет", — рассказала Ольга.

По ее словам, ислам Лапшин принял 15 лет назад. Женщина до сих пор не понимает, что могло подтолкнуть брата поехать в Сирию. Она предполагает, что Вячеславу "могли запудрить мозги".

Сестра погибшего спортсмена считает, что он не мог выбраться оттуда, и подозревает, что "он сознательно пошел на смерть, чтобы покончить со всем этим ужасом".

Вячеслав Лапшин в 2006 году стал победителем на Малых Олимпийских играх и чемпионом России.