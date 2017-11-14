Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект с поправками в Уголовный кодекс, согласно которому срок тюремного заключения для живодеров увеличат до пяти лет, а штрафы за жестокое обращение с животными должны будут увеличиться до 300 тысяч рублей, пишет "Парламентская газета".

Согласно документу, максимальный срок наказания за издевательства над животными составит 5 лет лишения свободы. Сейчас этот срок не превышает полугода. Уточняется, что демонстрация жестокого обращения с животными в интернете или иных СМИ также рассматривается в качестве квалифицирующего признака преступления средней тяжести.

Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, с применением садистских методов будет наказываться штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Вместо этого могут присудить и обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничить свободу на срок до одного года, а также арестовать на срок от полугода до трех лет.

За преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору и продемонстрированное в СМИ, тоже предполагаются штрафы. От 100 до 300 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, или исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.