Скриншот из игры, выданный за доказательство сотрудничества США с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в России организация), был ошибочно прикреплен к заявлению Минобороны России гражданским сотрудником, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военное ведомство.

Отмечается, что в отношении сотрудника проводится проверка. Ранее ведомство в Facebook выложило фотографии, которые якобы были сделаны российскими беспилотниками 9 ноября. "Минобороны России публикует неоспоримое подтверждение...", — такими словами министерство подкрепило свое сообщение.

В Минобороны также заявили о публикации подлинных фотографий колонны боевиков, идущей к сирийско-иракской границе.