Скриншот из игры, выданный за доказательство сотрудничества США с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в России организация), был ошибочно прикреплен к заявлению Минобороны России гражданским сотрудником, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военное ведомство.
Отмечается, что в отношении сотрудника проводится проверка. Ранее ведомство в Facebook выложило фотографии, которые якобы были сделаны российскими беспилотниками 9 ноября. "Минобороны России публикует неоспоримое подтверждение...", — такими словами министерство подкрепило свое сообщение.
В Минобороны также заявили о публикации подлинных фотографий колонны боевиков, идущей к сирийско-иракской границе.
#СИРИЯ Минобороны России публикует неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке https://t.co/SH9eWkgNlN pic.twitter.com/vIRvRStBEP— Минобороны России (@mod_russia) November 14, 2017
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