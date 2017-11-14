Президент России Владимир Путин 15 ноября посетит Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь, сообщается на сайте Кремля.

"Глава государства осмотрит комплекс монастырских зданий после масштабной реконструкции, которая осуществляется на средства Благотворительного фонда, созданного в 2008 году", — говорится в сообщении.

В конце мая Путин посетил старообрядческий Рогожский духовный центр. Перед этим он принял участие в открытии нового храма Сретенского монастыря.

Также президент прикладывался к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя.

Летом Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь и решил остаться там на несколько дней.