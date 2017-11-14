Федеральная антимонопольная служба предупредила врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, чтобы он более тщательно обдумывал свои слова, сообщает пресс-служба ведомства.

Азаров привлек внимание антимонопольщиков после своего выступления на канале "Россия 24 — Самара", где заявил, что власти региона будут напрямую работать с местными торговыми сетями, чтобы убедить их формировать свой ассортимент на основе сельхозпродукции местных производителей.

В ФАС посчитали, что подобные высказывания со стороны новоиспеченного главы региона могут привести к нарушению антимонопольного и торгового законодательства. В этой связи Азарову было направлено предупреждение.

Бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин в сентябре покинул свою должность, написав заявление по собственному желанию. Его заменил Дмитрий Азаров, который с 2010 по 2014 год занимал должность мэра Самары, а с 2014 года был членом Совета Федерации.

Примечательно, что против Меркушкина ФАС уже возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства на рынке транспортировки газа.