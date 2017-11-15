Главный Дед Мороз России на пресс-конференции в Новосибирске рассказал о тайных пожеланиях жителей страны на Новый год, передает ТАСС.

По его словам, письма пишут россияне в возрасте от 7 до 90 лет. "Ребенок просит: "Дедушка Мороз, мне нужна лопата и металлоискатель". Традиционно просят закрыть ипотеку, как минимум снизить процентную ставку", — рассказал Дед Мороз.

Также он добавил, что девушки просят достойных женихов: "Дед Мороз, дай мужиков самостоятельных, незатюканных, которые умеют принимать решения сами".

"Видать, беда в стране", — резюмировал волшебник.

Дед Мороз покинул Великий Устюг в Вологодской области и с 1 ноября начал турне по стране. В его планах в рамках благотворительной акции посетить 29 городов.