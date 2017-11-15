Международный коллектив астрономов обнаружил свидетельства крупнейшего из известных науке столкновения галактик. Исследование опубликовано в Astrophysical Journal, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на Национальную радиоастрономическую обсерваторию.

Ученые заметили формирующуюся эллиптическую галактику ADFS-27, которая примерно в 50 раз тяжелее Млечного Пути. Объект расположен на расстоянии 12,7 миллиарда световых лет от Земли в созвездии Золотая Рыба.

ADFS-27 формируется слиянием двух галактик, расположенных на расстоянии около 30 тысяч световых лет друг от друга и двигающихся с относительной скоростью в сотни километров в секунду.

"Учитывая их крайне большое расстояние от Земли и интенсивное звездообразование, возможно, мы можем стать свидетелями самого мощного слияния галактик, известного на сегодняшний день", — считает исследователь Доминик Ричерс.

Специалисты полагают, что с течением времени формирующаяся ADFS-27 притянет другие галактики своего скопления.

Наблюдения за ADFS-27 проводились при помощи комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array), расположенного в пустыне Атакама (Чили).