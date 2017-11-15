В Барнауле на улице Сергея Ускова с припаркованной "Тойоты" сняли колеса , рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22" со ссылкой на очевидцев.

Жители микрорайона жалуются на отсутствие гаражей поблизости и нормальных парковок, вследствие чего автомобили приходится "бросать" на улице.