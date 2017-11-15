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90-е возвращаются: колеса сняли с припаркованного автомобиля в Барнауле

, ИА "Амител"
Жители микрорайона жалуются на отсутствие гаражей поблизости

В Барнауле на улице Сергея Ускова с припаркованной "Тойоты" сняли колеса , рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22" со ссылкой на очевидцев.

Жители микрорайона жалуются на отсутствие гаражей поблизости и нормальных парковок, вследствие чего автомобили приходится "бросать" на улице.

 

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.11.2017 06:04
Гость

Люди купив машину , элементарно забывают преобрести секретки-гайки на колёса. А потом страдают: цена вопроса всего 1000. И жить станет попроще.

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15.11.2017 06:12
- гость -

У этих людей на секреты- гайки есть секрет- ножичек. Не удалось свинтить колёса- все почикают.

0  0
15.11.2017 06:22
- гость -

Напомнить почему вымерли платные стоянки? Не хотели платить по 50-100 руб за ночь и идти лишних 500 м до машины. Вот результат.

0  0
15.11.2017 06:24
- гость -

не жаль ни сколько
еще и на будущем газоне стоит

0  0
15.11.2017 06:25
- гость -

Жители микрорайона жалуются на отсутствие гаражей поблизости и нормальных парковок, вследствие чего автомобили приходится "бросать" на улице.

Домой заносите, а не улицу захламляйте.

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