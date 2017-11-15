В Барнауле на улице Сергея Ускова с припаркованной "Тойоты" сняли колеса , рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22" со ссылкой на очевидцев.
Жители микрорайона жалуются на отсутствие гаражей поблизости и нормальных парковок, вследствие чего автомобили приходится "бросать" на улице.
Комментарии
Люди купив машину , элементарно забывают преобрести секретки-гайки на колёса. А потом страдают: цена вопроса всего 1000. И жить станет попроще.
У этих людей на секреты- гайки есть секрет- ножичек. Не удалось свинтить колёса- все почикают.
Напомнить почему вымерли платные стоянки? Не хотели платить по 50-100 руб за ночь и идти лишних 500 м до машины. Вот результат.
не жаль ни сколько
еще и на будущем газоне стоит
Жители микрорайона жалуются на отсутствие гаражей поблизости и нормальных парковок, вследствие чего автомобили приходится "бросать" на улице.
Домой заносите, а не улицу захламляйте.