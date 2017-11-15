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Новости

Работодателям предлагают выдать льготы за трудоустройство молодежи

, ИА "Амител"
Предложения вошли в проект резолюции, которую поддержали на состоявшемся заседании Социальной платформы

Фото: gk170.ru

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко в рамках заседания Социальной платформы партии по трудоустройству молодежи, предложил сделать так, чтобы работодатели при первом трудоустройстве ими молодежи могли быть освобождены от части налогов. Об этом сообщается на сайте политической партии.

"Социальная платформа "Единой России" предлагает разработать меры по налоговому стимулированию, освобождение от части налогов или налоговые вычеты (для) работодателей при первом трудоустройстве молодежи", — отметил Ревенко.

Он указал, что эти предложения вошли в проект резолюции, которую поддержали на состоявшемся заседании Социальной платформы.

Ревенко подчеркнул, что согласованный документ будет направлен на рассмотрение президиума генсовета партии и комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии под председательством Дмитрия Медведева.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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