Вознаграждения членам правления нефтяной компании "Роснефть" за 9 месяцев текущего года составили 3,293 млрд рублей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные, приведенные в отчете компании по РСБУ за III квартал 2017 года.

При этом 84% из этой суммы было выплачено в первой половине года.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2017 года вознаграждения правлению составили 2,776 млрд рублей.

Отмечается, что в III квартале доходы членов правления "Роснефти" были на уровне 516,8 млн рублей, что в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года.