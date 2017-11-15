Утром в среду, 15 ноября, Барнаул встал в семибалльные пробки. Скорость движения на проблемных участках дорог составляет 5-7 километров в час.

Итак, пробка образовалась на Змеиногорском тракте от поселка Южный в сторону центра (скорость движения равна 10 километрам в час). Стоит также проспект Ленина от улицы Северо-Западной также в сторону центра (поток движется со скоростью 7 километров в час).

Традиционно сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте и на третьем Малаховском кольце (скорость движения – 5 и 7 километров в час соответственно). Стоит также проспект Строителей и часть проспекта Красноармейского (5-7 километров в час).