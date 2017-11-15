Утром в среду, 15 ноября, Барнаул встал в семибалльные пробки. Скорость движения на проблемных участках дорог составляет 5-7 километров в час.
Итак, пробка образовалась на Змеиногорском тракте от поселка Южный в сторону центра (скорость движения равна 10 километрам в час). Стоит также проспект Ленина от улицы Северо-Западной также в сторону центра (поток движется со скоростью 7 километров в час).
Традиционно сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте и на третьем Малаховском кольце (скорость движения – 5 и 7 километров в час соответственно). Стоит также проспект Строителей и часть проспекта Красноармейского (5-7 километров в час).
Комментарии
Серьезные проблемы у Мугабе.
Военные дали 24 часа президенту Мугабе, правившему страной 37 лет, чтоб покинуть свой дворец.
А у барнаульцев не проблемы.
снег? СНЕГ? где.. три метра намело
сопереживаю за презика Мугабе... но у него хоть снега нет(
Спокойно проехал от поляны до центра за полчаса. По Петрова-Сов армии Строителей и Красноармейскому
Ну что отрегулировали светофор на Телецентре? Результат-0,2 Власти надо наказывать,только тогда будет результат
Светофор так и не отрегулировали на Змеиногорском тракте около телецентра, пробка точно такая же как и вчера, при движении с Южного в город. Левый ряд стоит и ждет поворота налево, вообще запретить там поворачивать