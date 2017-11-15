Пачки сигарет с новым дизайном начнут выпускать в России с 15 ноября – в этот день истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию. Об этом пишет ТАСС.
Теперь изображения на пачках сигарет будут нанесены сверху на обеих сторонах упаковки. Сейчас страшные картинки размещены только на одной стороне. Кроме того, размер изображений должен быть не менее 50% от площади пачки.
Также с этого дня запрещено помещать в упаковки сигарет различные вкладыши, которые обычно носят рекламный характер и стимулируют спрос. Кроме того, с 15 ноября нельзя наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания, особенно с полезными (например, фруктами). Исключение сделано только для ментола.
Комментарии
да хоть на каждой сигарете . все равно на это никто не смотрит.. перевод краски
кто-нибудь проверял эффективность этих мер?
или это просто дурость?
Если страшные картинки будут печатать на самой сигарете, точно брошу курить!
я вобще пачки не разглядываю.
неа.. я не смотрю.. примелькалось уже
Мой ребенок увидел брошенную кем-то пачку из-под сигарет с такой картинкой... и укрепился в мысле, что курят только ненормальные (не относить сюда тех, кто эту привычку в годы голода приобрел). Картинки пусть будут.
страшная картинка не на пачке, а под пачкой
5.11.2017 09:50
- гость -
согласен. данная мера очень полезна для некурящих и детей. хорошое предостережение, наглядное. а вот на курильщиков, особенно со стажем как я, это никак не повлияет. так же как и стоимость сигарет.
Да вы курящие конченные, уже не о вас пекутся, цель оградить ребятишек.
Надо писать крупными буквами - Для гомосеков. Кто курит тот п....р.
наивные вы..дети курят.. только в путь.. и пиво пробуют и сиги стреляют НО родным нини
15.11.2017 10:58
- гость -
______________\Ты оскорбил мои чувства курильщика. Вешайся язвенник!!!