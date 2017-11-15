Пачки сигарет с новым дизайном начнут выпускать в России с 15 ноября – в этот день истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию. Об этом пишет ТАСС.

Теперь изображения на пачках сигарет будут нанесены сверху на обеих сторонах упаковки. Сейчас страшные картинки размещены только на одной стороне. Кроме того, размер изображений должен быть не менее 50% от площади пачки.

Также с этого дня запрещено помещать в упаковки сигарет различные вкладыши, которые обычно носят рекламный характер и стимулируют спрос. Кроме того, с 15 ноября нельзя наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания, особенно с полезными (например, фруктами). Исключение сделано только для ментола.



