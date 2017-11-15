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Страшные картинки на пачках сигарет с 15 ноября размещают с обеих сторон

, ИА "Амител"
Размер изображений должен быть не менее 50% от площади пачки

Фото: pixabay.com

Пачки сигарет с новым дизайном начнут выпускать в России с 15 ноября – в этот день истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию. Об этом пишет ТАСС.

Теперь изображения на пачках сигарет будут нанесены сверху на обеих сторонах упаковки. Сейчас страшные картинки размещены только на одной стороне. Кроме того, размер изображений должен быть не менее 50% от площади пачки.

Также с этого дня запрещено помещать в упаковки сигарет различные вкладыши, которые обычно носят рекламный характер и стимулируют спрос. Кроме того, с 15 ноября нельзя наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания, особенно с полезными (например, фруктами). Исключение сделано только для ментола.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

15.11.2017 09:34
- гость -

да хоть на каждой сигарете . все равно на это никто не смотрит.. перевод краски

0  0
15.11.2017 09:38
- гость -

кто-нибудь проверял эффективность этих мер?
или это просто дурость?

0  0
15.11.2017 09:43
- гость -

Если страшные картинки будут печатать на самой сигарете, точно брошу курить!

0  0
15.11.2017 09:47
Ируся

я вобще пачки не разглядываю.

0  0
15.11.2017 09:50
- гость -

неа.. я не смотрю.. примелькалось уже

0  0
15.11.2017 09:50
- гость -

Мой ребенок увидел брошенную кем-то пачку из-под сигарет с такой картинкой... и укрепился в мысле, что курят только ненормальные (не относить сюда тех, кто эту привычку в годы голода приобрел). Картинки пусть будут.

0  0
15.11.2017 10:00
- гость -

страшная картинка не на пачке, а под пачкой

0  0
15.11.2017 10:12
- гость -

5.11.2017 09:50
- гость -

согласен. данная мера очень полезна для некурящих и детей. хорошое предостережение, наглядное. а вот на курильщиков, особенно со стажем как я, это никак не повлияет. так же как и стоимость сигарет.

0  0
15.11.2017 10:39
- гость -

Да вы курящие конченные, уже не о вас пекутся, цель оградить ребятишек.

0  0
15.11.2017 10:58
- гость -

Надо писать крупными буквами - Для гомосеков. Кто курит тот п....р.

0  0
15.11.2017 11:04
- гость -

наивные вы..дети курят.. только в путь.. и пиво пробуют и сиги стреляют НО родным нини

0  0
15.11.2017 11:10
- гость -


15.11.2017 10:58
- гость -
______________\Ты оскорбил мои чувства курильщика. Вешайся язвенник!!!

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