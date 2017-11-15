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Участкового уполномоченного полиции в Барнауле подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере — по версии следствия, он делал закладки с запрещенными веществами.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 12 ноября текущего года на территории Ленинского района правоохранитель с целью хранения и дальнейшего сбыта произвел не менее 16 закладок с синтетическими наркотиками.

Запрещенные вещества были обнаружены и изъяты в ходе осмотра места происшествия.

"Кроме того, в ходе личного досмотра подозреваемого, проведенного сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю, у него также было обнаружено незаконно хранимое с целью дальнейшего сбыта наркотическое вещество в крупном размере", — добавляют в СКР.

У полицейского было изъято в общей сложности восемь граммов наркотика. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления, расследование продолжается.