Фото: bloknot-voronezh.ru
Участкового уполномоченного полиции в Барнауле подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере — по версии следствия, он делал закладки с запрещенными веществами.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 12 ноября текущего года на территории Ленинского района правоохранитель с целью хранения и дальнейшего сбыта произвел не менее 16 закладок с синтетическими наркотиками.
Запрещенные вещества были обнаружены и изъяты в ходе осмотра места происшествия.
"Кроме того, в ходе личного досмотра подозреваемого, проведенного сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю, у него также было обнаружено незаконно хранимое с целью дальнейшего сбыта наркотическое вещество в крупном размере", — добавляют в СКР.
У полицейского было изъято в общей сложности восемь граммов наркотика. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления, расследование продолжается.
Комментарии
В таких случаях необходима фамилия и конечно же фото!!!
а мы все думаем что эт нарков на районе не уменьшилось)))вот и сходи пожалуйся участковому хаа абсурд какой то...так и школьники покупают же ..
масштаб однако. Не профилактика , а раскрываемость.
а еще некоторые говорили, что дело нарко-копов фальсифицировано.
да вот же они, эти оборотни.
странно, раньше менты только крышевали, а продавал в инете и закладывал "свой" подручный нарик ...
+1=10 незаконно посаженных милиционеров
Вчера сообщили, что задержали сотрудника ГУ МВД по Алтайскому краю в Ленинском районе Новосибирска, которого подозревают в незаконной пересылке наркотиков в особо крупном размере. Сегодня участкового подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере. Возникает резонный вопрос: а наша полиция случаем не является крупнейшей организованной, вооружённой сетью торговли наркотиками?
У полицейского было изъято в общей сложности восемь граммов наркотика
8 граммов наверное подкинуть легко
Зарплата полтинник, а все равно мало. Может дело не в зарплате?