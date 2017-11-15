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Новости

Участковый уполномоченный полиции попался на закладке наркотиков в Барнауле

, ИА "Амител"
Правоохранителю инкриминируют сбыт запрещенных веществ в крупном размере

Фото: bloknot-voronezh.ru

Участкового уполномоченного полиции в Барнауле подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере — по версии следствия, он делал закладки с запрещенными веществами.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 12 ноября текущего года на территории Ленинского района правоохранитель с целью хранения и дальнейшего сбыта произвел не менее 16 закладок с синтетическими наркотиками.

Запрещенные вещества были обнаружены и изъяты в ходе осмотра места происшествия.

"Кроме того, в ходе личного досмотра подозреваемого, проведенного сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю, у него также было обнаружено незаконно хранимое с целью дальнейшего сбыта наркотическое вещество в крупном размере", — добавляют в СКР.

У полицейского было изъято в общей сложности восемь граммов наркотика. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления, расследование продолжается.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.11.2017 09:26
Санёк

В таких случаях необходима фамилия и конечно же фото!!!

0  0
15.11.2017 09:31
- гость -

а мы все думаем что эт нарков на районе не уменьшилось)))вот и сходи пожалуйся участковому хаа абсурд какой то...так и школьники покупают же ..

0  0
15.11.2017 09:35
гость

масштаб однако. Не профилактика , а раскрываемость.

0  0
15.11.2017 09:36
- гость -

а еще некоторые говорили, что дело нарко-копов фальсифицировано.
да вот же они, эти оборотни.

0  0
15.11.2017 09:39
- гость -

странно, раньше менты только крышевали, а продавал в инете и закладывал "свой" подручный нарик ...

0  0
15.11.2017 09:39
- гость -

+1=10 незаконно посаженных милиционеров

0  0
15.11.2017 09:40
- гость -

Вчера сообщили, что задержали сотрудника ГУ МВД по Алтайскому краю в Ленинском районе Новосибирска, которого подозревают в незаконной пересылке наркотиков в особо крупном размере. Сегодня участкового подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере. Возникает резонный вопрос: а наша полиция случаем не является крупнейшей организованной, вооружённой сетью торговли наркотиками?

0  0
15.11.2017 09:41
гость

У полицейского было изъято в общей сложности восемь граммов наркотика

8 граммов наверное подкинуть легко

0  0
15.11.2017 09:43
гость

Зарплата полтинник, а все равно мало. Может дело не в зарплате?

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