Роспотребнадзор назвал российские регионы, в которых наблюдается самая высокая заболеваемость ВИЧ, сообщает газета "Известия".

В данном рейтинге лидируют регионы СФО – на первом месте находится Кемеровская область, на втором - Иркутская. Третье место занимает Тюменская область, четвертое - Новосибирская. Замыкает пятерку Пермский край.

В названных регионах количество новых зараженных вдвое-втрое выше среднероссийского уровня. Специалисты считают, что причина заключается в недостатке профилактических мер для сдерживания вируса. Основными путями его распространения называют незащищенные половые контакты и наркоманию.

Если в Сибири инфекция распространялась активнее всего, то в Северо-Кавказском округе меньше всего.

В Кемеровской области, где ситуация самая тревожная по России, на 100 тысяч населения зарегистрировано 144,93 случая новых заражений, это 3,9 тыс. инфицированных. В Иркутской области – 110,74 случая на 100 тыс. населения, в Тюменской – 110,2, в Новосибирской области – 108,37 и в Пермском крае – 103,99.