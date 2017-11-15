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Новости

Роспотребнадзор: в Сибири самая высокая заболеваемость ВИЧ

, ИА "Амител"
На первом месте в этом рейтинге находится Кемеровская область

Фото: telzir.ru

Роспотребнадзор назвал российские регионы, в которых наблюдается самая высокая заболеваемость ВИЧ, сообщает газета "Известия".

В данном рейтинге лидируют регионы СФО – на первом месте находится Кемеровская область, на втором - Иркутская. Третье место занимает Тюменская область, четвертое - Новосибирская. Замыкает пятерку Пермский край.

В названных регионах количество новых зараженных вдвое-втрое выше среднероссийского уровня. Специалисты считают, что причина заключается в недостатке профилактических мер для сдерживания вируса. Основными путями его распространения называют незащищенные половые контакты и наркоманию.

Если в Сибири инфекция распространялась активнее всего, то в Северо-Кавказском округе меньше всего. 

В Кемеровской области, где ситуация самая тревожная по России, на 100 тысяч населения зарегистрировано 144,93 случая новых заражений, это 3,9 тыс. инфицированных. В Иркутской области – 110,74 случая на 100 тыс. населения, в Тюменской – 110,2, в Новосибирской области – 108,37 и в Пермском крае – 103,99. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

15.11.2017 10:22
- гость -

а сколько еще не знаю что заразились ...брр жуть

0  0
15.11.2017 10:38
Ярослав

Ситуация очень опасна и черевата необратимыми последствиями

0  0
15.11.2017 10:40
Диана

Половой путь передачи становится ключевым фактором пандемии

0  0
15.11.2017 10:49
- гость -

15.11.2017 10:40
Диана

Не ври. Наркоманы рулят, потом гомосеки.

0  0
15.11.2017 10:55
- гость -

В Кемерово откуда столько гомосеков? Даже депутаты в Москву прутся.

0  0
15.11.2017 11:04
- гость -

Слышал, что придумана эта болезнь фармацевтами.

0  0
15.11.2017 11:16
- гость -

15.11.2017 11:04
- гость -
А также - прививки - зло, сахар - белая смерть, есть живая вода, далее по списку.

0  0
15.11.2017 11:16
- гость -

15.11.2017 11:04
- гость -
И Земля плоская, не слышали?

0  0
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