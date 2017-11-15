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Участковый уполномоченный полиции в Барнауле, попавшийся на закладках наркотиков, будет уволен из органов внутренних дел.

Об этом порталу Amic.ru сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. "По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в установленном законом порядке", — отметили в правоохранительном ведомстве.

Руководство участкового привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, полицейского подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере. По данным краевого управления Следственного комитета, 12 ноября на территории Ленинского района правоохранитель произвел не менее 16 закладок с синтетическими наркотиками.

Также наркотики во время личного осмотра обнаружили непосредственно при нем. Расследование продолжается.