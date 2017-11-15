Фото: livejournal.com
Участковый уполномоченный полиции в Барнауле, попавшийся на закладках наркотиков, будет уволен из органов внутренних дел.
Об этом порталу Amic.ru сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. "По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в установленном законом порядке", — отметили в правоохранительном ведомстве.
Руководство участкового привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Напомним, полицейского подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере. По данным краевого управления Следственного комитета, 12 ноября на территории Ленинского района правоохранитель произвел не менее 16 закладок с синтетическими наркотиками.
Также наркотики во время личного осмотра обнаружили непосредственно при нем. Расследование продолжается.
Комментарии
Вот вам упырь и для этого он и учился!
да ну...а мы думали не уволят его_)
Ну, главное, чтоб не посадили.
Странно, что он за день до задержания не уволился
Согласно данным ВЦИОМа, сотрудникам полиции доверяют 67% опрошенных, причем 17% — безоговорочно. Еще пять лет назад таких граждан было в два раза меньше — 35%. 27 процентов не доверяют полиции, четверть из них – не доверяют категорически.
Наибольшим доверием в структуре МВД пользуются сотрудники дежурной части (71%), участковые (70%) и инспекторы по делам несовершеннолетних (68%). Наименьшей «любовью» у соотечественников пользуются сотрудники управлений по контролю за оборотом наркотиков — им доверяют только 54% опрошенных.
Участковый от слова участие
Чё, и пистолет отберут?
ну эт тогда совсем уж будет))))
На этой неделе наша полиция, следственный комитет и прокуратура снова добились впечатляющих успехов. Пойманы с поличным и отправлены за решетку мэры трех городов, ликвидировано несколько кровавых преступных группировок, перекрыты каналы вывода многомиллиардных сумм в оффшоры, несколько российских городов избавлены от наркомафии, пяток нечистых на руку генералов МВД получили заслуженное наказание…
И это я еще не все сериалы смотрел!
Быть полицейским не простая работая, а еще сложнее выполнять эту работу и не замарать честь мундира. Но полицейские такие же простые люди, как и все, и среди них тоже могут попасться не совсем порядочные. Как правило, таких увольняют из МВД, и они вынуждены искать себя в других профессиях.
Одной фразой - рыба гниет с головы.
Как и все системы в России.
Все продано и куплено.
почему уголовной ответственности ему не светит?
Ну вот уволят теперь. Он наверное расстроится из-за этого.
да как не светит то!с чего решили то)))посадят 100%
15.11.2017 10:31
- гость - В Иркутске ему теперь работа будет на строгом режиме...
15.11.2017 10:38
- гость -
почему уголовной ответственности ему не светит?
Вы дурак?
где сказано, что ему не светит статья?
сказано, что он уволен со службы по дискредитирующему основанию. и он сейчас под следствием.СУСК занимается. потом суд.
Чего ему не хватало, другие работу мучаются ищут, а у этих и зарплаты хорошие и льготы.
А потом полицейские удивляются, широко раскрыв глаза, что им население не доверяет и при встрече в вечернее и ночное время переходит на другую сторону улицы...
гость
Одной фразой - рыба гниет с головы.
Это оправдание для хвоста.
(М.Задорнов)
А митинги родственников в его защиту на пл.Свободы будут?
15.11.2017 10:31
- гость -
Быть полицейским не простая работая, а еще сложнее выполнять эту работу и не замарать честь мундира. Но полицейские такие же простые люди, как и все, и среди них тоже могут попасться не совсем порядочные. Как правило, таких увольняют из МВД, и они вынуждены искать себя в других профессиях.
И где ты себя нашёл? Охранником? Работать вы не умеете и не привыкли.
15.11.2017 10:58
- гость -
Ну, например, на должности госчиновника.
15.11.2017 10:31
- гость -
Быть полицейским не простая работая, а еще сложнее выполнять эту работу и не замарать честь мундира.
Согласитесь, 10 полицейских-наркоторговцев, пойманных с поличным за год, для такого небольшого города как Барнаул это очень много...
Что делается, кому верить?!
15.11.2017 10:56
- гость -
А митинги родственников в его защиту на пл.Свободы будут?
Успел написать. Он просто сеть наркозависимых искал своим оперативным путем. Потом раз и поймал их. А его забрали не разобравшись.
15.11.2017 11:06
Вася
Что делается, кому верить?!
Ты жене своей верь, наверное.
Смишно.
Ну ничо, щас маленький толстый адвокат витя сделает ему оправдательный приговор что не воровал он командировочных 200 руб. в сутки.
Типичный оборотень. Днём бабушек на скамейках возле подъезда призывал сообщать ему о всех подозрительных людях, а по ночам сам наркоту закладывал, прикрываясь служебным удостоверением полицейского.