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Новости

Попавшийся на закладках наркотиков участковый в Барнауле будет уволен

, ИА "Амител"
Сотрудник лишится должности по отрицательным мотивам, а его руководство накажут

Фото: livejournal.com

Участковый уполномоченный полиции в Барнауле, попавшийся на закладках наркотиков, будет уволен из органов внутренних дел.

Об этом порталу Amic.ru сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. "По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в установленном законом порядке", — отметили в правоохранительном ведомстве.

Руководство участкового привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, полицейского подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере. По данным краевого управления Следственного комитета, 12 ноября на территории Ленинского района правоохранитель произвел не менее 16 закладок с синтетическими наркотиками.

Также наркотики во время личного осмотра обнаружили непосредственно при нем. Расследование продолжается.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.11.2017 10:07
- гость -

Вот вам упырь и для этого он и учился!

0  0
15.11.2017 10:07
- гость -

да ну...а мы думали не уволят его_)

0  0
15.11.2017 10:11
- гость -

Ну, главное, чтоб не посадили.

0  0
15.11.2017 10:13
iOne

Странно, что он за день до задержания не уволился

0  0
15.11.2017 10:13
- гость -

Согласно данным ВЦИОМа, сотрудникам полиции доверяют 67% опрошенных, причем 17% — безоговорочно. Еще пять лет назад таких граждан было в два раза меньше — 35%. 27 процентов не доверяют полиции, четверть из них – не доверяют категорически.

Наибольшим доверием в структуре МВД пользуются сотрудники дежурной части (71%), участковые (70%) и инспекторы по делам несовершеннолетних (68%). Наименьшей «любовью» у соотечественников пользуются сотрудники управлений по контролю за оборотом наркотиков — им доверяют только 54% опрошенных.

0  0
15.11.2017 10:14
iOne

Участковый от слова участие

0  0
15.11.2017 10:19
Игорь

Чё, и пистолет отберут?

0  0
15.11.2017 10:20
- гость -

ну эт тогда совсем уж будет))))

0  0
15.11.2017 10:28
- гость -

На этой неделе наша полиция, следственный комитет и прокуратура снова добились впечатляющих успехов. Пойманы с поличным и отправлены за решетку мэры трех городов, ликвидировано несколько кровавых преступных группировок, перекрыты каналы вывода многомиллиардных сумм в оффшоры, несколько российских городов избавлены от наркомафии, пяток нечистых на руку генералов МВД получили заслуженное наказание…

И это я еще не все сериалы смотрел!

0  0
15.11.2017 10:31
- гость -

Быть полицейским не простая работая, а еще сложнее выполнять эту работу и не замарать честь мундира. Но полицейские такие же простые люди, как и все, и среди них тоже могут попасться не совсем порядочные. Как правило, таких увольняют из МВД, и они вынуждены искать себя в других профессиях.

0  0
15.11.2017 10:37
гость

Одной фразой - рыба гниет с головы.
Как и все системы в России.
Все продано и куплено.

0  0
15.11.2017 10:38
- гость -

почему уголовной ответственности ему не светит?

0  0
15.11.2017 10:43
Павлик


Ну вот уволят теперь. Он наверное расстроится из-за этого.

0  0
15.11.2017 10:43
- гость -

да как не светит то!с чего решили то)))посадят 100%

0  0
15.11.2017 10:46
- гость -

15.11.2017 10:31
- гость - В Иркутске ему теперь работа будет на строгом режиме...

0  0
15.11.2017 10:46
- гость -

15.11.2017 10:38
- гость -
почему уголовной ответственности ему не светит?


Вы дурак?
где сказано, что ему не светит статья?
сказано, что он уволен со службы по дискредитирующему основанию. и он сейчас под следствием.СУСК занимается. потом суд.

0  0
15.11.2017 10:47
- гость -

Чего ему не хватало, другие работу мучаются ищут, а у этих и зарплаты хорошие и льготы.

0  0
15.11.2017 10:48
Гость

А потом полицейские удивляются, широко раскрыв глаза, что им население не доверяет и при встрече в вечернее и ночное время переходит на другую сторону улицы...

0  0
15.11.2017 10:54
- гость -


гость
Одной фразой - рыба гниет с головы.

Это оправдание для хвоста.
(М.Задорнов)

0  0
15.11.2017 10:56
- гость -

А митинги родственников в его защиту на пл.Свободы будут?

0  0
15.11.2017 10:58
- гость -

15.11.2017 10:31
- гость -
Быть полицейским не простая работая, а еще сложнее выполнять эту работу и не замарать честь мундира. Но полицейские такие же простые люди, как и все, и среди них тоже могут попасться не совсем порядочные. Как правило, таких увольняют из МВД, и они вынуждены искать себя в других профессиях.

И где ты себя нашёл? Охранником? Работать вы не умеете и не привыкли.

0  0
15.11.2017 11:03
- гость -

15.11.2017 10:58
- гость -

Ну, например, на должности госчиновника.

0  0
15.11.2017 11:05
Гость

15.11.2017 10:31

- гость -

Быть полицейским не простая работая, а еще сложнее выполнять эту работу и не замарать честь мундира.

Согласитесь, 10 полицейских-наркоторговцев, пойманных с поличным за год, для такого небольшого города как Барнаул это очень много...

0  0
15.11.2017 11:06
Вася

Что делается, кому верить?!

0  0
15.11.2017 11:06
Гость

15.11.2017 10:56
- гость -
А митинги родственников в его защиту на пл.Свободы будут?
Успел написать. Он просто сеть наркозависимых искал своим оперативным путем. Потом раз и поймал их. А его забрали не разобравшись.

0  0
15.11.2017 11:09
- гость -

15.11.2017 11:06
Вася
Что делается, кому верить?!

Ты жене своей верь, наверное.

0  0
15.11.2017 11:09
Гость

Смишно.

0  0
15.11.2017 11:13
- гость -

Ну ничо, щас маленький толстый адвокат витя сделает ему оправдательный приговор что не воровал он командировочных 200 руб. в сутки.

0  0
15.11.2017 11:16
Гость

Типичный оборотень. Днём бабушек на скамейках возле подъезда призывал сообщать ему о всех подозрительных людях, а по ночам сам наркоту закладывал, прикрываясь служебным удостоверением полицейского.

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