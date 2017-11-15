Инспектор-кинолог вместе со своим четвероногим напарником нашли пропавшую в Бийске пенсионерку, которая страдает потерей памяти. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что в полицию обратились родственники 78-летней бийчанки. Женщина и раньше терялась из-за проблем с памятью. На вызов прибыл инспектор-кинолог. Он взял для запахового образца одну из вещей пропавшей пенсионерки. Собака прошла по частному сектору чуть больше километра и отреагировала на женщину, переходившую дорогу.

Если бы не пес, то инспектору сложно было бы распознать женщину в толпе, так как родственники неправильно указали, во что была одета бабушка.

В результате женщина была найдена и передана родным.