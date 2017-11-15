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Остановку и парковку транспорта ограничат в Барнауле рядом со зданием Алтайского краевого суда, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что соответствующие знаки установят 27 ноября со стороны улицы Интернациональной, а также у части здания суда, выходящей на улицу Анатолия.

Данную меру объясняют обеспечением безопасности дорожного движения и общественного порядка.