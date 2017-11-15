Иллюстрации: barnaul.org
Остановку и парковку транспорта ограничат в Барнауле рядом со зданием Алтайского краевого суда, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что соответствующие знаки установят 27 ноября со стороны улицы Интернациональной, а также у части здания суда, выходящей на улицу Анатолия.
Данную меру объясняют обеспечением безопасности дорожного движения и общественного порядка.
Комментарии
у энтого автохозяйства №1 по Алт. краю, есть один большой въезд со стороны Анатолия, вот пускай им и пользуются, а то наделали "дырок" в заборе для каждой желязи, а народу сейчас где машины оставлять, когда в суд едешь, У суда тогда стоянку расширяйте, а то существующая, на 5 авто уж очень мала.
Там рядом Ростелеком, и в основном они там паркуются. Еще до 8-00.
А сейчас где они парковаться будут???
"Все для людей" блин. Кому там машины мешали?. Выезд не занимать и все.