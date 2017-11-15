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Зерновая стабилизация: правительство Алтайского края поддержало фермеров

, ИА "Амител"
Александр Карлин обратился в правительство РФ с просьбой провести точечные интервенции, а также пролонгировать кредиты

Фото: atgarant.ru

Рекордный урожай зерна, полученный алтайскими аграриями в 2017 году, вызвал немало проблем. Переизбыток вызвал падение цен на рынке и, как следствие, поставил часть фермеров под угрозу разорения. Тем не менее руководство Алтайского края наряду с федеральным Минсельхозом, похоже, нашли вариант выхода из кризиса.

В настоящее время на рынке стоимость тонны пшеницы составляет 4–4,5 тыс. руб. (годом ранее – 9–10 тыс. руб.), гречихи — около 6 тыс. руб. за тонну против 20 тыс. руб. ранее. Падение цен в 2-3 раза уже привело к тому, что часть аграриев выступила за введение режима ЧС. Объявление чрезвычайной ситуации позволило бы в таком случае поставить перед банками вопрос о пролонгации кредитов, считают фермеры. Если им не пойдут навстречу, можно ожидать массового банкротства сельхозпроизводителей.

Исполнительный директор союза КФХ и сельскохозяйственных формирований Алтайского края Александр Вайс заявил "Коммерсанту", что ситуация нездоровая, и, вероятно, многие не выдержат этого прессинга. По его словам, сельхозпроизводители рассчитывают, что повлиять на цены им помогут интервенционные торги. "Федеральные власти обещали, что их проведут в декабре, но уже сегодня нужно исполнять договорные отношения с банками, поставщиками автозапчастей",— говорит Вайс, отмечая, что даже если торги будут объявлены, то емкостей для хранения мало.

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Между тем для стабилизации ситуации на зерновом рынке Сибири российский Минсельхоз пообещал обеспечить ежемесячный вывоз за пределы федерального округа до 50 тыс. тонн и более. Это должно снизить давление на внутренние цены, уверены чиновники. Участники рынка опасаются, что перепроизводство в центральной части России не позволит им реализовать урожай по выгодным ценам, и указывают на нехватку подвижного состава для транспортировки. Однако первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов заявил, что сибирские регионы будут обеспечены вагонами в необходимом объеме.

Накануне губернатор Алтайского края Александр Карлин инициировал обращение в правительство России о пролонгации привлеченных аграриями кредитов. "Для аграриев на фоне низких цен на зерно встает вопрос своевременного погашения кредитов, привлеченных как на инвестиционные цели, так и на проведение полевых работ", — сказано на сайте краевого правительства.

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Основными кредиторами аграриев в регионе выступают Сбербанк и Россельхозбанк. Представители этих банков проинформировали о том, что с ноября этого года по январь будущего алтайским аграриям необходимо выплатить банкам 2,2 миллиарда рублей по кредитам.

Также было озвучено предложение включить Алтайский край в перечень субъектов, которые могут вести реализацию зерна и продукции его перемола на основании льготного железнодорожного тарифа. В числе других инициатив региона — механизм точечных государственных закупочных интервенций.

Добавим, что Минсельхоз РФ намерен контролировать в дальнейшем ситуацию на рынке зерна в Сибири. Следующее оперативное совещание по данному вопросу пройдет через месяц.

В 2016-2017 годах Россия вывезла 35,5 млн тонн, в том числе 27,1 млн тонн пшеницы. В то же время США, к примеру, экспортировали 28,1 млн этого вида зерновых. Россия оказалась на втором месте по экспорту зерновых в мире.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

15.11.2017 11:09
- гость -

мало - плохо, много - еще хуже...

0  0
15.11.2017 11:10
- гость -

Основная причина затоваривания зерном в Сибири - невозможность его вывоза. Нет подвижного состава. После распоряжения айфончика о запрете продления срока эксплуатации вагонов значительную часть вагонного парка порезали на металл, а денег на новый не спонсировали.. Вот и восстанавливают в час по чайное ложке.. Когда восстановят - подойдет срок опять резать..

0  0
15.11.2017 11:13
- гость -

Это не первое кидалово со стороны власти, но раз фермеры не поняли, что играть с государством в карты, себе дороже, пусть пеняют на себя!

0  0
15.11.2017 11:16
- гость -

все на борьбу с небывалым урожаем?

0  0
15.11.2017 11:17
- гость -

Китай наконец-то, спустя почти десять лет переговоров по данному вопросу, согласился на увеличение квот поставок из России пшеницы, муки, гречихи, льна и некоторых других продуктов питания.

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