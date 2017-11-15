Вспышка педикулеза выявлена в селе Подгорное Майминского района Республики Алтай, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
Отметим, что этот район уже третий год подряд занимает первое место в республике по этому эктопаразитозу. Сейчас известно о 14 случаях заболевания педикулезом школьников. В ведомстве уточняют, что детей с вшами допустили до занятий в начале учебного года.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что купировать групповую заболеваемость педикулезом очень сложно, ведь теперь надо это делать одновременно и в семьях, и в школе в течение 30-40 дней (если не будет новых случаев).
Комментарии
Да всё нормально, чума, холера, теперь вот педикулез.
мне старики в деревне говорили, такое было в года разрухи 1914-24 и 41-49 вши на крысах и людях переносили тиф...
В нашей школе уже более 3х лет эта зараза не выводится. Все из за поголовной обязаловки носить кадетскую форму, в том числе береты. Года 3 назад училось несколько детей из интерната "Солнышко". Предположительно они принесли в школу это дело. Теперь вывести не могут. Постоянно путают береты после физкультуры или просто теряют в общей куче. Вот и рассадник.