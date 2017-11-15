Вспышка педикулеза выявлена в селе Подгорное Майминского района Республики Алтай, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Отметим, что этот район уже третий год подряд занимает первое место в республике по этому эктопаразитозу. Сейчас известно о 14 случаях заболевания педикулезом школьников. В ведомстве уточняют, что детей с вшами допустили до занятий в начале учебного года.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что купировать групповую заболеваемость педикулезом очень сложно, ведь теперь надо это делать одновременно и в семьях, и в школе в течение 30-40 дней (если не будет новых случаев).